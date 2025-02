Juventusnews24.com - Szczesny scala le gerarchie al Barcellona, Flick lo promuove: «È il nostro portiere titolare, è una questione che riguarda…»

di Redazione JuventusNews24leallo: tutte le dichiarazioni sulpolaccoL’allenatore delha parlato in conferenza stampando, exdella Juve, comedei blaugrana dopo la prima parte di stagione in cui è rimasto spesso in panchina.PAROLE – «è iladesso, è deciso. Lanon riguarda solo Inaki Pena o Wojciech, ma riguarda l’intera squadra. Noi prendiamo sempre decisioni che vanno verso il miglior interesse della squadra. Questo è l’approccio che voglio seguire».Leggi su Juventusnews24.com