Lapresse.it - Svezia: polizia, killer conosceva scuola Orebro, forse ex studente

), 6 feb. (LaPresse/AP) – Lasvedese ha riferito che l’uomo armato che ha aperto il fuoco martedì in unaper adulti aaveva dei legami con il centro di istruzione dove ha ucciso 10 persone. Le autorità ritengono che l’aggressore, che non è ancora stato identificato ufficialmente, potrebbe aver frequentato lain passato. L’uomo ha sparato con un’arma simile a un fucile. È stato poi trovato morto con una grande quantità di munizioni inutilizzate accanto. Aveva licenza regolare per il possesso di 4 armi, 3 delle quali sono state trovate vicino al suo cadavere.