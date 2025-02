Ilgiorno.it - Superbonus e facciate. Sequestrati 65 milioni in falsi crediti di imposta

É finita sotto la lente della procura la società "Advanced Global Solution" con sede a Pero, nell’hinterland milanese che si occupava ufficialmente di servizi informatici ma poi, stando alle indagini, era entrata in un business ben più redditizio quello dell’edilizia. In questo campo, sempre stando alle carte della accusa ha messo in atto, le truffe contestate in materia edilizia sfruttando i complessi meccanismi dele del bonus. I committenti, sempre stando alle indagini della Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza e della procuratrice aggiunta Bruna Albertini, sarebbero state delle strutture alberghiere della riviera romagnola, già, in passato oggetto di accertamenti. I tre sequestri sono stati eseguiti dagli investigatori da luglio scorso in avanti.