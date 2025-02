Metropolitanmagazine.it - Super scoop, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sposano: “Il matrimonio è previsto entro il 2025”

È passato circa un mese da quandosono diventati genitori del piccolo Kian e i due non potrebbero essere più felici. L’influencer si sta godendo la maternità, apparendo ogni tanto sui social con scatti emozionanti del suo bambino o del compagno. «Pier è un padre modello e riesce a coniugare splendidamente lavoro e vita in famiglia», ha dettoa Oggi. Per la coppia, dopo la cicogna, arrivano quindi le nozze “che sarannol’anno”, garantisce Alberto Dandolo. In estate? Magari a inizio settembre? Non c’è ancora una data certa ma l’intenzione di unirsi per sempre davanti ai loro figli. Perché Pier, attualmente in tournèe con il musical Rocky, ha un altro figlio: Leonardo, nato il 18 luglio 2017 dalla relazione con la modella Ariadna Romero.Di recente l’attore ha spiegato di avere già esperienza con i bambini e scherzando ha ammesso: «Ho fatto un braccio come quello dei tennisti cambiando i pannolini e, poi, di notte gli faccio fare il ruttino.