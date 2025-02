Tutto.tv - Super Bowl LIX su DAZN: tutto sulla finale e sull’Halftime Show con Kendrick Lamar

L’attesa è finita: ilLIX è pronto a regalare uno spettacolo senza precedenti. Il 9 febbraio 2025, il Caesarsdome di New Orleans ospiterà la sfida tra Kansas City Chiefs e Philadelphia Eagles, in una rivincita che promette scintille. Con Patrick Mahomes alla guida, i Chiefs mirano a entrare nella storia cercando il loro terzo titolo consecutivo, un’impresa mai riuscita a nessuna squadra nella NFL. Dove vedere ilLIX: diretta e commento in italianoGli appassionati potranno seguire lain diretta sua partire dalle 23:55, con telecronaca in italiano di Matteo Gandini e Roberto Gotta. Il match sarà disponibile per tutti gli abbonati ai piani Start, Standard e Plus.Chi preferisce il commento originale potrà scegliere l’NFL Game Pass, attivabile direttamente tramite, che offre anche contenuti extra e un’esperienza di visione più immersiva.