Lanotiziagiornale.it - Sul caso Almasri ora il complotto è internazionale: il governo vuole un’inchiesta sulla Cpi

La linea non cambia. Che sia in Italia o all’estero, per ilsono sempre i giudici ad agire contro l’esecutivo. Insomma, unglobale per screditare l’esecutivo, a quanto sembra. La notizia dell’indagine della Corte penaledell’Aja sull’Italia per ilviene accolta con la solita logica deldalle destre. Il vicepremier, Antonio Tajani, dice che probabilmente andrebbe apertaCpi, mentre il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, fa ironia.L’indagine della Cpi sull’ItaliaSecondo quanto scrive il quotidiano Avvenire, la Cpi ha aperto un fascicolo di indagine sull’operato delitaliano per “ostacolo all’amministrazione della giustizia” sul, arrestato e poi rilasciato e rimpatriato in Libia nonostante il mandato di arresto a suo carico.