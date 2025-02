Internews24.com - Sucic Inter, il ds della Dinamo Zagabria: «Prezzo troppo basso? Rifiutare una big come l’Inter sarebbe stato…»

di Redazione, il ds: «una bigl’stato.» Le parole di Maric sul neo acquisto nerazzurroSu Petar, altro acquisto invernale del calciomercato, si è espresso cosi anche il direttore sportivo dalla, Marko Maric. Ecco le sue parole:LE PAROLE- «venduto a? La cifra è nei parametri di una cessione dallaa uno dei migliori club europei. In estate rifiutata cifra simile dal Como? Non è la stessa cosail Como el’, che è tra i primi 5 club d’Europa e rappresenta una grande sfida e opportunità per il giocatore. E poi non esiste garanzia di un’offerta più alta in estate. Dato l’infortunio di Petar e il fatto che non ci sia una garanzia sul suo contributo alla squadra in primavera, non c’erano indicazioni che potesse arrivare per certo un’offerta più consistente per lui in estate.