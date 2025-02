Inter-news.it - Sucic-Inter, dalla Croazia spuntano nuovi dettagli relativi al contratto: più di una clausola!

Leggi su Inter-news.it

Petarè un nuovo giocatore dell’. Per il croato, che sosterrà a breve le visite mediche con i nerazzurri, la squadra meneghina ha stipulato unche prevede una serie di clausole richieste dai croati per il sì definitivo.IL PUNTO – Petarè passatoDinamo Zagabria all’per 14 milioni di euro più 2,5 di bonus. Nelconfezionato dalle due società, una primaprevede una percentuale sulla rivendita a favore dei croati pari al 10%. In aggiunta rispetto a ciò, il portale croato Gol.hr ha riferito della presenza di ulteriori clausole finalizzate a definire un maggior esborso economico da parte dei nerazzurri al verificarsi di determinate condizioni., ideltrae Dinamo Zagabria!I– Innanzitutto, la Dinamo Zagabria ha chiesto e ottenuto la presenza di un bonus pari a 500mila euro che l’dovrà garantire per ogni 20 presenze del croato.