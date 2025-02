Internews24.com - Sucic Inter, affare fatto e visite mediche a stretto giro: il suo arrivo apre le porte ad un addio eccellente!

di Redazione: il suolead un! La strategia dei nerazzurriPetarè l’ultimo colpo messo a segno dal mercatoin vista della prossima stagione. Il centrocampista croato, che nei prossimi giorni si sottoporrà alledi rito, si aggregherà alla squadra di Simone Inzaghi a partire da giugno, per il Mondiale per Club negli USA. Intanto, come spiega il Corriere dello Sport, il suolascia presagire una cessione importante da parte dei nerazzurri al termine della stagione: ecco di chi si tratta.– «A sessione invernale chiusa, invece, ecco il primo acquisto per la prossima stagione: Petar, indalla Dinamo Zagabria, con l’idea che possa far già parte della squadra nerazzurra per il Mondiale per club, approfittando della finestra supplementare dall’1 al 10 giugno.