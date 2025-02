Inter-news.it - Sucic il nuovo Frattesi per l’Inter? Ecco il nuovo acquisto – CdS

Petarè ildelper la prossima stagione, o meglio anche per giugno ed il Mondiale per Club. Dal Corriere dello Sport viene nominato comeha acquistato dalla Dinamo Zagabria uncentrocampista per la sessione di mercato, breve, di giugno. 10 giorni saranno utili per tesserare il neo-giocatore nerazzurro prima dell’inizio del Mondiale per Club. Si tratta di Petar, infortunato al metatarso da metà novembre e sulla via del recupero nelle prossime settimane. La dirigenza ha convinto il club allenato da Fabio Cannavaro con un’offerta di 14 milioni di euro più di 2.5 di bonus più il 10% non sulla futura rivendita intera, bensì solo sull’eventuale plusvalenza nerazzurra., le caratteristiche e il paragone alCARATTERISTICHE –è un giocatore estremamente duttile e può ricoprire tutti i ruoli del centrocampo.