Tvplay.it - “Succederà presto”: colpaccio Inter, l’annuncio conferma il piano di Marotta

L’si sta preparando per sorprendere ancora tutte le rivali:hato l’intenzione del club e di.L’è al lavoro con Simone Inzaghi per approcciare e giocare nel miglior modo possibile la gara da dover finire contro la Fiorentina. Il primo dicembre la partita è statarotta per il malore di Edoardo Bove al 17esimo minuto e da quel minuto sarà ripresa. Nel frattempo la società è pronta a mettere a segno un nuovo.“”:ildi(LaPresse) – Tvplay.itL’, come detto, è concentrata sul match da recuperare contro la Fiorentina per cui Inzaghi sta ancora compiendo gli ultimi ragionamenti sulla formazione da schierare titolare. Anche perché il derby contro il Milan, pareggiato al fotofinish in Serie A, ha consumato parecchie energie fisiche e mentali.