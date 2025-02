Abruzzo24ore.tv - Studenti disabili senza assistenza infermieristica: richieste urgenti alla Regione Abruzzo

Pescara - Organizzazioni denunciano la mancanza discolastica percontà gravi, sollecitando risposte entro febbraio per garantire il diritto all'istruzione esalute. La CGILMolise, l'associazione Carrozzine Determinate e Insieme per Silvia SCN2A APS esprimono profonda preoccupazione per la persistente asdinelle scuole, che compromette il diritto all'istruzione deglicontà gravi. Dopo aver presentato una proposta di legge regionale il 18 dicembre scorso, le organizzazioni attendono ancora riscontri concreti dalle istituzioni. Chiedono risposte definitive entro la fine di febbraio per garantire una soluzione stabile al problema. Il caso di una bambina di Martinsicuro, impossibilitata a frequentare la scuola a settembre per la mancanza di personale infermieristico, ha evidenziato la criticità della situazione.