Metropolitanmagazine.it - Striscia La Notizia, il reportage di Rajae sulle occupazioni abusive a Nettuno

Leggi su Metropolitanmagazine.it

L’inviata dilae Bezzaz ieri è stata accolta in maniera non del tutto amichevole a(comune a Sud di Roma), dove insieme alla sua troupe stava realizzando unnegli appartamenti del condominio Rosalba.La, staseradocumenta la situazione delleSono in tanti gli abitanti di quel quartiere che si sono rivolti aperché vivono nel terrore di finire in una delle tante risse per la contesa degli appartamenti. “La situazione è inaccettabile. Abbiamo paura. Poche sere fa si sono picchiati tra bande. Siamo in galera a casa nostra“, commenta un inquilino. “Tra sabato e domenica qui si è sfiorata la tragedia. Abbiamo sentito anche colpi di pistola”, aggiunge un altro, che poi mostra all’inviata i video delle minacce ricevute: “Se tu esci fuori sei morto.