Tvplay.it - Stretta di mano con Thiago Motta, la Juve prenderà il suo pupillo in estate

Leggi su Tvplay.it

Arriva unadiche potrebbe voler dire tantissimo pere lantus: un suorischia di essere preso da Giuntoli inIl tecnico bianconero è fortemente in bilico ma spera di poter riprendere il cammino di inizio stagione dopo il buon mercato di gennaio portato a termine dai bianconeri. In vista di giugno, poi, l’ex ds del Napoli vuole finalmente accontentarlo.dicon, lail suoin(Tvplay – ANSA) Lantus deve capire ancora cosa fare da grande. I risultati sono fondamentali per il futuro di, che al momento non sembra essere ancora sull’orlo dell’esonero. Ovviamente gli verrà dato del tempo per poter rimettere le cose apposto e l’obiettivo minimo resta il piazzamento tra le prime quattro.