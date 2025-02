Quotidiano.net - Strage al campus svedese, l’enigma del killer: “Era freddo e ha scelto le sue vittime”

Leggi su Quotidiano.net

Orebro (Svezia), 5 febbraio 2025 – Oggi a Orebro, città di 150mila abitanti a ovest di Stoccolma, è stato il giorno della memoria e del dolore. E mentre si accumulavano fiori e candele davanti alRisbersgka, si è tenuta nella chiesa luterana di San Nicola una cerimonia religiosa per le. “Una città scioccata, un intero Paese sotto shock”, ha detto il pastore iniziando l’omelia. In prima fila ad assistere alla funzione c’erano i reali, il premier Ulf Kristeon e gli esponenti di governo. Sulla vicenda “ci sono ancora molte domande, ma poche risposte”, ha ribadito il primo ministro, che però ha chiesto riserbo e rispetto per i morti. “Il tempo delle risposte arriverà”, ha promesso a un Paese incredulo, con le bandiere a mezz’asta ovunque. L’identificazione delleè ancora in corso, al lavoro c’è un team di 30 persone e le autorità hanno affermato di poter concludere gli esami entro 48 ore.