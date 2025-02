Lanazione.it - Strada S. Anna-Farnocchia. Ok al progetto esecutivo. Prima dell’estate i lavori

Leggi su Lanazione.it

Tra pochi mesi via aidi realizzazione dell’agognatadi collegamento trae Sant’. La giunta ha infatti approvato iltecnicodi un’opera attesa dagli anni ’70. Il tracciato è finanziatao per 2 milioni e 100 mila euro dalla Regione: risorse che permetteranno di realizzare una buona parte del percorso, quello più complicato e con più opere infrastrutturali, e che hanno già permesso di incaricare i tecnici e di creare una pista esplorativa atta a fare dei carotaggi a fini geognostici. E ora il sindaco Maurizio Verona chiede al ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini di fare la sua parte e mantenere fede alle promesse fatte in un comizio a Forte dei Marmi nell’agosto del 2023. "Siamo di fronte a un fatto epocale commenta Verona – abbiamo approvato ildi collegamento dellaSant’