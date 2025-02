Sport.quotidiano.net - Storie di ex. Nakata: "Indimenticabile l’esordio contro la Juve»

Intervistato da Rivistaundici, l’ex calciatore di Perugia Hidietoshiha parlato del suo approdo in Italia: "Sono arrivato in Italia a 21 anni, non avevo mai giocato all’estero, se non con la maglia della Nazionale giapponese. La Serie A, all’epoca, era il miglior campionato al mondo e attirava i calciatori più talentuosi a livello internazionale.lantus di Zidane e Del Piero (prima giornata della stagione 1998/99, ndr) è ovviamente. Ricordo lo stadio gremito di turisti e giornalisti giapponesi, non ti nascondo di aver sentito una certa pressione.".