Sto male per loro e ho paura Grande Fratello Shaila accusa il colpo | crisi nera e lacrime per i genitori

Gatta inal. Nell’occhio del ciclone sin dall’inizio del reality anche per la sua relazione con Lorenzo, la ballerina è stata anche più volte al centro dell’attenzione per gli scontri con gli altri concorrenti. Helena, Javier e Iago in primis in questo preciso momento. Ma anche lei ha avuto un crollo e si è lasciata andare ad un lungo sfogo con Lorenzo tirando in ballo il rapporto con i suoi.Nelle ultime settimane, in molti nella Casa le hanno fatto notare di essere cambiata rispetto all’inizio della sua avventura, soprattutto da quando sta insieme a Lorenzo e la prima è stata proprio sua mamma Luisa, entrata per ben due volte nella Casa per avere un confronto con lei. In una di queste occasioni, la donna ha ammesso senza mezzi termini di non supportare pienamente la sua nuova relazione, invitandola, anzi, a mettere se stessa e il suo percorso al primo posto.