Ilfattoquotidiano.it - Stato di emergenza per Santorini, dal 27 gennaio oltre 1000 scosse con magnitudo maggiore di 2

Il ministero della Protezione civile greco ha dichiarato lodiper l’isola greca di(colpita da un lungo sciame sismico), per “affrontare le esigenze die gestire le conseguenze” della continua attività sismica che sta interessando la popolare isola del Mar Egeo e altre vicine isole dell’arcipelago delle Cicladi, come Amorgos, Anafi e Ios. Lodi, come riporta Kathimerini, rimarrà in vigore fino al 1° marzo. Le continuestanno aumentando il rischio delle cadute di massi, per questo gli abitanti sono stati esortati a tenersi lontano dalle località a rischio frane. Mercoledì era si è registrata la scossa più forte, di5,2, con epicentro situato a 16 chilometri a sud-ovest di Amorgos.Sono1.000 terremoti condi 2 a partire dal 27, di cui 3 superiori a 5, rilevati.