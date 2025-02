Oasport.it - Startlist terza prova discesa femminile Mondiali Saalbach 2025: orari, programma, tv, streaming, pettorali delle italiane

Leggi su Oasport.it

Lacronometrata dellaliberaaidi sci alpino si disputerà venerdì 7 febbraio (ore 09.30). Si tratta dell’ultimo test sulla pista di(Austria) in vista della gara di sabato, le atlete torneranno sulla neve dopo il superG vinto dall’austriaca Stephanie Venier davanti alla nostra Federica Brignone.Le sciatrici cercheranno di trovare le linee ottimali su una pista decisamente scorrevole e veloce. L’Italia si affiderà in particolar modo a Sofia Goggia e Federica Brignone, che hanno bisogno di rifinire alcuni dettagli per presentarsi con grandi ambizioni di medaglie nell’attesissima gara che aprirà il fine settimana.Guarda idi sci alpino su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al meseIn pista anche Nicol Delago, Laura Pirovano, Elena Curtoni.