Oasport.it - Startlist superG maschile Mondiali Saalbach 2025: orari, programma, tv, streaming, pettorali degli italiani

Venerdì 7 febbraio (ore 11.30) andrà in scena ildeidi sci alpino. Dopo aver disputato due prove cronometrate di discese, gli uomini jet si daranno battaglia per le medaglie sulle nevi di(Austria): la pista è estremamente veloce e adatta a chi sa far correre gli sci, si preannuncia un grande spettacolo a fare da antipasto alla discesa di domenica.L’Italia vuole sognare in grande con Mattia Casse, sperando in un guizzo del fuoriclasse Dominik Paris. I grandi favoriti della vigilia sono gli svizzeri Marco Odermatt, Stefan Rogentin e Franjo von Allmen, l’austriaco Vincent Kriechmayr, il norvegese Frederik Moeller, i canadesi Cameron Alexander e James Crafword. Gli altri azzurri in gara saranno Giovanni Franzoni e Christof Innerhofer.Guarda la Coppa del Mondo di sci alpino su DAZN.