Stare troppo tempo seduti fa male ma a volte il lavoro ci porta a stare alla scrivania per tante ore Ecco qualche suggerimento

La sedentarietà è una delle problematiche più comuni nella società di oggi. Anche le persone che si allenano con regolarità potrebbero essere a maggiore rischio se trascorrono sedute molte ore. Bastano 30 minuti ininterrotti su una sedia per influenzare negativamente i vasi sanguigni. Secondo uno studio recente la possibilità di morire per malattie cardiovascolari aumenterebbe del 34 per cento per gli impiegatirispetto a chi svolge lavori meno sedentari. Leggi anche › Il pericolo della “sede(re)ntarietà” Non tutti sanno che passare molte orenon solo è collegato al mal di schiena, ma ha una conseguenza a lungo termine curiosa e potenzialmente debili: la “sindrome del sedere morto”.