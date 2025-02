Iodonna.it - Stare al caldo, senza rinunciare allo stile. Ecco cinque outfit chic per abbinare cappotto e giacca senza risultare goffe

Leggi su Iodonna.it

Nel 2025 la complessa arte del vestirsi a strati non può essere padroneggiataun profondo studio dei capispalla che, all’occorrenza, si abbinano tra loro, come dimostrano sfilate e street style.e di tendenza a cui ispirarsi per.Bomber in nylon sul blazer in lanaPrendi il giubbotto corto “da paninaro”, e abbinalo a unasartoriale in lana pesante. Il risultato? Uninvernalee iper. Leggi anche › Uscire in coppia. I trucchi furbi percappotti e giacche con eleganza Pelliccia faux-fur sulcorto doppiopettoIl pellicciotto finto a stampa animalier risulta sorprendente sul classico caban.corta sul trench lungodue giacche una sull’altra: l’espediente più semplice, puntare su due pesi (o materiali diversi) e due misure.