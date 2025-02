Nerdpool.it - Star Wars sta sprecando una delle migliori storyline di Ahsoka Tano, ma sappiamo come rimediare

non è solo uno dei personaggi più amati di, ma è anche una figura centrale nel lore della saga attraverso diverse epoche, dal periodoGuerre dei Cloni alla Nuova Repubblica. In particolare, la sua apparizione in: Rebels con le sue due spade laser bianche è stato un momento epico per i fan, ma purtroppo non ha ricevuto l’attenzione che meritava.L’originespade laser bianche di: una storia che merita più attenzioneNell’ultima stagione di The Cloneabbandona le sue spade laser per far credere a chiunque fosse in cerca di Jedi sopravvissuti all’Ordine 66 che lei fosse morta. Quando riappare in: Rebels, brandisce due spade laser bianche con impugnature curve, un dettaglio che ha incuriosito i fan.Un romanzo canonico diha già spiegato l’origine di queste armi e il motivo del loro colore, ma questa storia merita più attenzione, magari attraverso un adattamento nei fumetti Marvel di