Star Wars Outlaws, è disponibile il Title Update 1.5.1: aggiunge il DLSS 4 e migliora il PSSR su PS5 Pro

Ubisoft ha rilasciato il1.5.1 per, introducendo importantimenti grafici e risolvendo alcuni bug su tutte le piattaforme. L’aggiornamento,su PS5, Xbox Series XS e PC, pesa tra 1,93 GB e 3,65 GB a seconda del sistema.Come leggiamo sul sito ufficiale, le novità principali riguardano ilmento delsu PS5 Pro e l’aggiunta del4 su PC,per le GPU NVIDIA RTX 50. Questa tecnologia utilizza l’intelligenza artificiale per generare fino a tre frame aggiuntivi per ogni fotogramma renderizzato,ndo sensibilmente la fluidità.Inoltre, offre Frame Generation più veloce e minore utilizzo di memoria sulle GPU RTX 50 e 40, oltre a un upgrade generale della qualità visiva per tutte le schede RTX, grazie a Ray Reconstruction, Super Resolution e Deep Learning Anti-Aliasing (DLAA).