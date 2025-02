Ilrestodelcarlino.it - Stalking sulla ex: “Ti sfregio con l’acido. Sei morta, ti sparo”. A casa aveva una pistola

Ravenna, 6 febbraio 2025 – Tutto è partito con un pugno sul finestrino dell’auto della ex, andato in frantumi. E si è concluso con le manette ai polsi di lui. Perché alloe ai danneggiamenti (a piede libero), si è aggiunta la detenzione illegale di una: una Tanfoglio semiautomatica 7.65 con due caricatori e 15 munizioni. Un ’ferro’ che peraltro proprio la compagna era riuscita a fare ritrovare ai carabinieri adell’ex, un operaio ultra-trentenne di Fosso Ghiaia. Ieri mattina davanti al gip Andrea Galanti, l’uomo - difeso dall’avvocato Luigi Filippo Gualtieri - ha in sintesi riferito che non condivideva tutto quanto esposto dalla ex. Ma ha comunque ammesso di avere talvolta esagerato. In quanto alla, ha assicurato di non averla comperata illegalmente ma di averla trovata per caso.