Stabile il tasso di frodi sui pagamenti elettronici nel 2024 secondo la Banca d' Italia

Restaildisuinel primo semestrecon le carte e le monete elettroniche che risultano le più colpite. Come emerge dal rapporto dellad'l'indicatore ènel tempo per i bonifici (0,001%) e più elevato ma in diminuzione per la moneta elettronica (0,025%). Tuttavia il valore medio delle operazioni fraudolente è di gran lunga maggiore per i bonifici (3.500 euro), rispetto alle carte di pagamento, alla moneta elettronica e ai prelievi da ATM dove è ben più contenuto, rispettivamente pari a: 86, 39 e 462 euro.