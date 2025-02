Inter-news.it - Stabile: «Avversari influenzati da un fattore. Dall’Inter all’Alcione? Ecco perché»

Giacomo, difensore di proprietà dell’Inter, si è raccontato parlando dell’effetto suglideterminato dalla sua esperienza in nerazzurro e della motivazione alla base del passaggio.LE DICHIARAZIONI – Giacomo, calciatore dell’Inter in prestito, ha rilasciato un’intervista esclusiva a Cronache di Spogliatoio. Il difensore italiano ha parlato della sua esperienza all’Inter, sottolineando come ciò possa incidere sul modo in cui glilo considerano sul rettangolo di gioco: «Il fatto che io arriviha un po’ di influenza. Capita che glimi dicano che ‘anche se giocavi con loro, qui non sei un fenomeno’. A me fa sorrideresono consapevole che lo facciano con il fine di distrarmi. Non ho neanche esordito in prima squadra, per cui non pensavo neanche che mi conoscessero».