Spyware israeliano, Conte: "Gravissimo, la spiegazione di Chigi non torna". I dubbi delle opposizioni e la richiesta di un'informativa

“Preoccupano le notizie riportate oggi dal giornale inglese The Guardian che smentisce il Governo italiano sull’uso del software di spionaggio a danno di giornalisti e attivisti italiani e sostiene che l’esecutivo italiano avrebbe utilizzato loviolando il contratto con l’azienda israeliana, mentendo su chi fossero i soggetti spiati”. L’eurodeputato del Pd Sandro Ruotolo ha depositato un’interrogazione alla Commissione europea sul caso dellodella società israeliana Paragon Solution che sarebbe stato utilizzato per spiare 90 giornalisti e attivisti in una ventina di Paesi: sette dei quali italiani (gli unici noti, al momento, sono il direttore di Fanpage.it, Francesco Cancellato e Luca Casarini della ong Mediterranea Saving Humans, che lo hanno scoperto attraverso un alert inviato sul loro cellulare da Meta, la società che gestisce il servizio di messaggistica Whatsapp).