.com - Sportitalia, Michele Criscitiello caccia in diretta un giornalista: “Qua dentro non ci lavori più”

Leggi su .com

(Adnkronos) – Gelo durante una trasmissione insu, il direttorehato ilManuel Parlato. L’episodio è avvenuto durante un dibattito sul calciomercato del Napoli, quando Parlato ha criticato una gag di un collega Tancredi Palmeri durante la trasmissione sull’ultimo giorno del mercato invernale.ha interrotto bruscamente il collegamento con Parlato, dichiarando che non avrebbe più lavorato per. “Vabbè Manuel, ciao, buonanotte! Vai a lavorare a Canale 21, vai! Via, ciao! Hai sbagliato televisione, la poesia la fai altrove, via! Cambia canale e fai il tifoso a casa tua! Chiudiamo il collegamento con Manuel, che quanon ci lavora più! Se vuoi fare il simpatico, puoi farlo fino a un certo punto. Da oggi puoi andare a casa, perché se vuoi fare il fenomeno coi napoletani fallo pure.