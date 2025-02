Oasport.it - Sport in tv oggi (giovedì 6 febbraio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

ci sarà tantoda seguire in tv ed in: inil tennis con i tornei ATP e WTA, il basket con l’Eurolega, gliinvernali con i Mondiali di sci alpino, il calcio femminile con la Coppa Italia, e tanto altro ancora.A Saalbach, in Austria, proseguiranno i Mondiali 2025 di sci alpino: inil superG femminile, che scatterà alle ore 11.30, e la seconda prova cronometrata della discesa libera maschile, prevista alle ore 09.30.Guarda i Mondiali di sci alpino su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al meseNella seconda prova cronometrata della discesa libera maschile, alle 09.30, nonostante sia stato già definito il quartetto in gara per l’Italia, parteciperanno cinque azzurri, ovvero Mattia Casse, Dominik Paris, Florian Schieder, Christof Innerhofer e Giovanni Franzoni.