Napolitoday.it - Speciale weekend a Napoli: gli eventi da non perdere dal 7 al 9 febbraio

Musica e danza al Teatro Trianon Viviani, Jean-Paul Gasparian al San Carlo per il Festival Pianistico, Aladin - Il Musical in scena al Teatro Augusteo, L’ultimo viaggio di Sindbad di Erri de Luca in scena a Il Pozzo e il Pendolo Teatro, Andy Warhol. Triple Elvis in mostra alle Gallerie d'Italia.