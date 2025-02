Ilfattoquotidiano.it - Spari contro la troupe di Pomeriggio 5, la paura dell’inviato: “Siamo vivi per miracolo”. Myrta Merlino: “Episodio gravissimo, non ci fermeremo”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

per l’inviato di5 Vincenzo Rubano. Il giornalista e lasono stati presi di mira mentre stavano cercando di informare il pubblico sulla vicenda dei fratellini maltrattati a Cosenza. “Ci sono stati dei colpiil nostro giornalista e la. Erano davanti a un’abitazione per capire di più sul caso dei bambini maltrattati”, ha fatto saperein apertura della puntata del 5 febbraio.“In tanti anni di carriera non ricordo unsimile – ha proseguito la conduttrice -. È une inaudito. Noi giornalisti facciamo il nostro mestiere che vuol dire: capire, informare, raccontare, andare sul posto. E se viene minacciato un nostro collega, se viene minacciata il nostro lavoro è grave per tutti noi, è una cosa che non deve mai accadere.