Spagna all’Istituto Cervantes di Napoli l’intervento della scienziata Covadonga Astorga

In occasioneGiornata InternazionaleDonna eBambina nella Scienza, laspagnolaterrà un’interessante conferenza online su scienza e uguaglianza di genere, fondamentali per raggiungere gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile.Contenuticonferenza, in programma l’11 febbraio alle 17.30di: Una delle cose che molte bambine adorano sono le principesse, forse per la magia che le circonda. Talvolta è proprio questo che affascina i più piccoli. la magia.Harry Potter è un chiaro esempio del nostro fascino per la magia. Il binario 9 e ¾ è nell’immaginario di tutti e per molti quel binario simboleggia il confine tra il magico e il mondo reale.Qualcosa di simile accade con la scienza. Molte delle cose che ora ci sembrano ovvie, secoli fa, o anche solo anni, a molti sembravano magia, qualcosa di impossibile, qualcosa di un altro mondo.