Perugiatoday.it - Spaccata al "Porco Rosso", rubata una statua e abbandonata distrutta in via Alessi

"In pratica ci hanno rubato il busto del duce appeso a testa in giù e abbiamo voluto sfruttare l’occasione per condividere un pensiero con voi: Non cadremo in retoriche repressive o punitive. Ma siamo stanchi e arrabbiati con chi pensa di farsi grande con piccoli atti vandalici".