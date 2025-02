Iodonna.it - «Sotto l'amministrazione Trump difenderemo l'orgogliosa tradizione delle atlete e non permetteremo agli uomini di picchiare, ferire e imbrogliare le nostre donne e le nostre ragazze» ha detto il Presidente USA

Roma, 6 feb. (askanews) – Ildegli Stati Uniti Donaldha emesso un ordine esecutivo che vieta alletransgender di parteciparesport femminili, “No Men in Women’s Sports“. “Con questo ordine esecutivo la guerra allo sport femminile è finita”, haprima di firmare l’ordine, con decine diin piedi dietro di lui. Inauguration Day 2025: tutti i look guarda le foto Leggi anche › Mariann Edgar Budde: la vescova che sfidal’l’e nondilee le– ha dichiarato– d’ora in poi, gli sport femminili saranno solo per le».