Bergamonews.it - Sostenibilità sociale della Pac, quanto è importante?

Leggi su Bergamonews.it

“Il temaPac rappresenta un aspetto sempre più rilevante nel dibattito istituzionale sul prossimo futuropolitica agricola europea, considerando anche il ruolo crescente dell’agricolturacome fattore di miglioramentoqualitàvita nelle comunità rurali”: con queste parole Leonardo Bolis, presidente di Confai Bergamo e Confai Lombardia, aderenti a CAI Agromec, ha commentato il dibattito attualmente in corso intorno al cosiddetto pilastroPac, oggetto di recenti studi del dipartimento ‘Politiche e Bioeconomia’ del CREA, come riporta la rivista specializzata PianetaPsr.La tematica, strettamente legata alle norme europee sul diritto del lavoro, si inserisce in un ampio campo di studio che punta ad esplorare meccanismi e politiche pubbliche atti a garantire i diritti economici, sociali e culturali nelle aree rurali (spesso definiti con l’acronimo DESC).