Anteprima24.it - Sorrentino e Ricci (NdC): “Nessuno pensi di giocare su due tavoli, accordi per la Regione solo con chi è disposto ad alleanze organiche”

Tempo di lettura: 2 minuti“Chi immagina di applicare discriminazioni politico-territoriali ai danni della comunità politica di Noi di Centro fa un grosso errore. Si tolgano dall’anticamera del cervello che si possasu due: uno a Napoli dove i consensi di NdC sono invitanti e l’altro a Benevento dove alcuni si accodano ad uno stanco e sventato antimastellismo. Faremocon chi èade che valgano per tutte le competizioni politiche future dalle Regionali, alle Provinciali con qualsiasi formula si vada al voto fino alle Amministrative del ’27 a Benevento”, lo scrivono in una nota la segretaria provinciale di NdC Marcellae il presidente Giuseppe.“Abbiamo accolto, con interesse, le dichiarazioni molto serie e responsabili del vicesegretario nazionale del Movimento 5 Stelle Michele Gubitosa che coglie in maniera lungimirante il peso dirimente di una forza politica centrale quale quella di Clemente Mastella, nell’attuale scenario politico.