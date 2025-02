Sopravvissuta alla furia del marito | Vivo nella paura vorrei incontrare chi mi ha salvata

Leggi su Bergamonews.it

Seriate. La voglia di parlare è inversamente proporzionalesofferenza che traspare dallo sguardo e dal tono di voce, quello che scandisce le uniche parole pronunciate davanti a uno sparuto gruppo di giornalisti sotto casa: “Non rilascio dichiarazioni”. Mercoledì mattina, però, Daniela Elena Manda ha parlato con il pubblico ministero Emma Vittorio. Lo ha fatto un mese dopo la terribile aggressione che il 6 gennaio scorso quasi le costò la vita. A ferirla, con almeno 14 coltellate, fuori dal supermercato Lidl di Seriate, ilDaniel Manda, camionista di 48 anni oggi in carcere con l’accusa di tentato omicidio e stalking. In passato già denunciato per maltrattamenti, la moglie aveva rimesso la querelasperanza di un cambiamento.Durante l’interrogatorio – più volte rinviato per problemi di salute – la donna, 39enne di origini romene come il, avrebbe confidato al pm di avere