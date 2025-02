Game-experience.it - Sony PlayStation pubblicherà alcuni giochi di Kadokawa, compagnia di FromSoftware

ha condiviso nuove informazioni in merito alla collaborazione con, rafforzata dal recente investimento in azioni del colosso giapponese.Dopo le dichiarazioni condivise qualche settimana fa, la dirigenza dimadre di, ha sfruttato la nuova conferenza con gli investitori dedicata al trimestre fiscale terminato il 31 Dicembre 2024 per annunciare cheaiuterà nella pubblicazione e distribuzione didei suoi.La società nipponica a cui dobbiamo i titoli diha aggiunto che questa collaborazione strategica mira ad accelerare la creazione e diffusione di nuove IP, sfruttando le risorse dinon solo nel gaming, ma anche nel settore cinematografico e televisivo.In questa occasioneha confermato una crescita significativa nel settore videoludico, con un aumento del 38,6% nelle vendite e del 44,5% nei profitti su base annua.