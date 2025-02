Game-experience.it - Sony PlayStation ha effettuato nuovi licenziamenti nel reparto software

hain questi giorni, questa volta neldi sistema, colpendo nello specifico ingegneri e sviluppatori responsabili dell’interfaccia e delle funzionalità della console.La notizia non è ancora stata ufficialmente confermata dall’azienda, ma diverse segnalazioni sui social indicano che il team coinvolto lavorava su PS5, Portal,VR2, l’appe persino progetti futuri legati all’hardware.Un ex dipendente, identificato con il nome Ryosuke su Mastodon, ha confermato di essere stato colpito dal provvedimento, esprimendo dispiacere per la fine della sua esperienza con. Il nostro ha inoltre affermato di aver realizzato un sogno lavorando sulla piattaforma che ha segnato la sua infanzia, contribuendo direttamente aldelle console più recenti.