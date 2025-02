Thesocialpost.it - “Sono loro”. Due 14enni scomparse in Italia, l’annuncio dopo giorni di ricerche disperate

state ritrovate le dueche si erano allontanate di casa lo scorso lunedì 3 febbraio da Agrate Brianza (in provincia di Monza e della Brianza). A darne notizia su Facebook è l’associazione Penelope Lombardia nella mattinata di oggi, giovedì 6 febbraio.Leggi anche: È morto Aldo Tortorella, ex dirigente Pci. Si è spento all’età di 98 anniLe due amiche e compagne di scuola si erano allontanate una prima volta lo scorso 13 gennaio ed erano tornate a casa il 22 gennaio. Anche lo scorso 3 febbraio, le duesi sarebbero ritrovate al termine delle lezioni fuori dall’istituto superiore di Monza che entrambe frequentano e avrebbero deciso di non tornare a casa.Le famiglie delle due ragazzine sirivolte in tutte e due le occasioni all’associazione Penelope Lombardia, che attraverso i propri canali social ha provveduto a condividere foto e descrizioni delle due