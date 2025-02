Tuttivip.it - “Solo attrazione fisica”. Grande Fratello, le parole (pesanti) di Javier Martinez. Pubblico impietrito

Leggi su Tuttivip.it

All’interno della Casa delsta affrontando un momento di incertezza riguardo al suo legame con Helena Prestes. Nonostante tra loro ci sia una forte, il pallavolista argentino ha espresso dubbi sulla possibilità di costruire una relazione stabile durante il reality. Durante una conversazione con Amanda Lecciso e Federico Chimirri, ha ammesso di non sentirsi pronto per un coinvolgimento sentimentale più profondo, confessando di non avere le idee chiare su cosa voglia davvero. “Non so neanche se lo voglio, non sto capendo questa cosa”, ha dichiarato.ha riconosciuto che Helena rappresenta per lui qualcosa di speciale a livello emotivo, una presenza che gli trasmette sensazioni nuove e intense. Tuttavia, ha sottolineato come tra loro ci sia un evidente squilibrio nella gestione del rapporto.