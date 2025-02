Sociale, la Fondazione I Figli degli Altri analizza il fenomeno delle baby gang

Leggi su Ildenaro.it

Risse, percosse, bullismo e cyberbullismo, atti vandalici e persino omicidi: sono i crimini di cui si macchiano i giovanissimiche, molto spesso, distruggono la propria vita e quella dei compagni. Un grido di allarme a cui si proverà a dare una risposta questa mattina con gli studenti del Liceo Umberto di Napoli.Dopo il successo dello scorso dicembre, con i ragazzi di un altro istituto della città, quest’oggi la, presieduta dalla psicologa e psicoterapeuta Rosetta Cappelluccio, si confronterà, durante l’orario scolastico dalle 8 alle 14, con 120 ragazzi della scuola di Chiaia.“ Con i ragazzi intendiamo affrontare il– spiega Rosetta Cappelluccio – perché i dati che ci arrivano sono davvero preoccupanti . A livello nazionale, e purtroppo anche in Campania dove la situazione è in linea con il resto del Paese: il 6, 5 dei minori fa parte di una banda, il 16 per cento ha commesso atti vandalici mentre 3 ragazzi su 10 hanno partecipato ad una rissa.