Ilgiorno.it - Soccorso alpino, esercitazione in forra

Leggi su Ilgiorno.it

Sebbene si tratti di super esperti, è stata comunque un’ad alto tasso di adrenalina, quella di sabato scorso a Samolaco per i tecnici della squadraregionale del Corpo nazionalee speleologico (CNSAS) lombardo. In Valchiavenna, a Samolaco, destinazione alternativa perché il programma prevedeva di ambientare in Valmalenco la parte pratica in unainvernale con neve e ghiaccio, ma le condizioni meteorologiche non erano ottimali, i tecnici hanno percorso laPissarotta, caratterizzata da una grande verticale di 120 metri e nell’occasione ne hanno approfittato pure per fissare gli armi (ancoraggi) esistenti. Il bilancio della giornata è stato del tutto positivo anche perché l’ha permesso alla squadra di "rimettersi in moto" dopo la pausa di fine anno.