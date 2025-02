Oasport.it - Snowboard, Ian Matteoli eliminato nel Big Air ad Aspen. I qualificati per l’ultima finale di Coppa del Mondo

Iannon è riuscito a trovare il giusto feeling con la neve di(USA) e, dopo aver chiuso al 41mo posto la gara di slopestyle, ha mancato la qualificazione alladeltappa delladeldi Big Air, disciplina dello. L’azzurro, che in stagione era stato secondo a Pechino e a Klagenfurt in questa specialità, si è reso protagonista di tre run non impeccabili (19.25, 13.50, 18.50) e non è andato oltre la 45ma piazza complessiva nel turno preliminare con 37.75 punti.Il classe 2005 sperava di ripetersi sui livelli ammirati tra Cina (1° dicembre) e Austria (5 gennaio), ma ha faticato nella località americana e dovrà rimandare il desiderio di rivalsa al prossimo futuro: quella ditappa del massimo circuito internazionale itinerante per quanto riguarda il Big Air, lo rivedremo poi nello slopestyle prima dei Mondiali di fine marzo in Engadina.