Oasport.it - Snowboard, Eli Bouchard vince a sorpresa nel big air ad Aspen, ancora successo per Sadowski-Synnott

Va in archivio la tappa di Coppa del Mondo dibig air in quel di(Stati Uniti), conche è stato sorprendente specialmente al maschile, laddove si è registrata una prima vittoria assoluta.Al femminile are è l’australiana Zoichecon il punteggio totale di 172.25 edopo ilnello slopestyle di domenica scorsa. Sestoin Coppa del Mondo della sua carriera. Seconda piazza per la nipponica Kokomo Murase con il punteggio totale di 170.25 e per lei è il diciassettesimo podio in Coppa del Mondo, il secondo di fila dopo il secondo posto nello slopestyle di domenica. Chiude il podio la giapponese Momo Suzuki a 150 punti: secondo podio in carriera per la classe 2007.Al maschileinvece il canadese Elicon lo score complessivo di 189.