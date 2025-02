Fanpage.it - SLF: “Troppi ragazzi morti a Napoli, Na vita annanz è una canzone per sensibilizzare i giovani”

We The Squad vol.2 è il secondo progetto del collettivo campano formato da MV Killa, Lele Blade, Vale Lambo e Yung Snapp. Non manca la collaborazione di Geolier, ma soprattutto il primo concerto: il prossimo 17 aprile al PalaPartenope.