Davidemaggio.it - Sky a tutto docu: da Jeremy Irons a Roberto Saviano, dal caso Vannini a Unabomber

Leggi su Davidemaggio.it

© US SkySky ha trasmesso alcune delle più belle serie degli ultimi tempi, ma grande attenzione meritano anche imentari in arrivo per gli abbonati. Un’offerta varia, che va dall’arte all’attualità, dalla cronaca nera alla musica, e che potrà contare su narratori comee Pablo Trincia. A seguire, una selezione dei titoli a nostro avviso più interessanti. Sky a: da, dalDavide Maggio.