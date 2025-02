Oasport.it - Skicross, Simone Deromedis svetta nelle qualificazioni in Val di Fassa. Si infiamma la lotta per la Coppa del Mondo

Leggi su Oasport.it

In Val disono andate in scena leper la decima tappa delladeldi, disciplina dello sci freestyle.si è presentato all’appuntamento casalingo da leader della classifica generale con 15 punti di vantaggio sul tedesco Florian Wilmsmann e 45 lunghezze nei confronti del francese Youri Duplessis Kergomard. Il Campione delè consapevole che questo fine settimana con due gare sul tracciato di Passo San Pellegrino avrà un peso significativo nellaper la conquista della Sfera di Cristallino (il calendario prevede diciassette appuntamenti complessivi, siamo poco oltre la metà).Il trentino ha firmato il miglior tempo del turno preliminare (59.76), precedendo di dieci centesimi lo svedese David Mobaerg. Sonno subito in scia i due rivali per ladel: Duplessis Kergomard è terzo a 16 centesimi, Florian Wilmsmann è quarto a 0.